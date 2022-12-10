Вучич обвинил Косово в нарушении сограшений из-за заявки на членство в ЕС

Также сербский президент пообещал направить запрос в KFOR (миссия НАТО в Косово) о размещении сербских силовиков на севере республики в соответствии с резолюцией Совбеза ООН

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Приштина намерена уже 15 декабря подать заявку на членство в Евросоюзе, что станет нарушением Вашингтонских соглашений 2020 года между частично признанным Косово и Сербией, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Приштина полностью растоптала Вашингтонское соглашение. 15 декабря в Брюсселе Приштина с помпой подаст заявку на членство в ЕС» — сказал президент.

Вашингтонское соглашение между Сербией и Косово было подписано в 2020 году при посредничестве США с целью нормализации экономических отношений двух стран. Документом предусмотрено согласие Белграда отказаться от стремления побуждать другие государства не признавать Косово. Приштина в том же договоре соглашается не подавать новые заявки на членство в международных организациях.

Вучич отметил, что уже проинформировал об этом страны ЕС, которые не признали независимость Косово (Греция, Республика Кипр, Румыния и Испания), «потому что только признанные страны могут подать заявку на членство в ЕС».

Кроме этого, Сербия направит запрос в KFOR (миссия НАТО в Косово) о размещении сербских силовиков на севере республики в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1244, добавил Вучич.

Обострение конфликта между частично признанным Косово и Сербией продолжается уже несколько месяцев. Оно связано с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. До этого водителям разрешали перерегистрацию, но в ноябре власти Косово пообещали штрафовать за использование сербских номеров.

В конце ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Белград и Приштина достигли сделки по вопросу автомобильных номеров. При этом уже в начале декабря власти Сербии обвинили Косово в «оккупации» преимущественно населенный сербами север края. В сербском правительстве заявляли, что более 350 полицейских Косово «вторглись на север Косово и Метохии», тем самым нарушив Брюссельское соглашение от 2013 года о нормализации отношений двух стран. Косовская сторона настаивала, что усиленное присутствие полиции на населенном сербами севере края необходимо для обеспечения безопасности граждан.