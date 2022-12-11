На севере Сербии прозвучали взрывы и стрельба

На фоне нового обострения из-за ареста полицейского-серба, который отказался служить в полиции Косово, и построении баррикад на севере Сербии прозвучали два взрыва и стрельба, сообщает сербская газета

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

В Звечане вблизи города Косовска-Митровица на севере Косово и Метохии, вечером 10 декабря были слышны два взрыва, сообщает сербская газета «Вечерние новости».

Незадолго до этого в деревне Стуос неподалеку от города Газивод на протяжении пятнадцати минут звучала стрельба, добавило издание.

По данным газеты, в этом районе спецформирование косовской полиции преследовало двух сербов, Давора и Андрию Марковича, для чего не было повода. По словам последних, в то же время из бронетехники косовской полиции в течение нескольких минут с интервалом велась по окрестным деревням, где живут сербы.

10 декабря сербы построили баррикады на автотрассе на севере края, недалеко от города Лепосавич, чтобы воспрепятствовать перемещению в Приштину арестованного утром того же дня косовского полицейского Деяна Пантича, этнического серба, который несколько дней назад вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в составе полиции Косово и оставил свой пост в Косовска-Митровице.

На въезде из Лепосавича собралось большое количество сербов, несогласных с арестом Пантича. На севере края пропали интернет и мобильная связь, а в Косовска-Митровице и Звечане звучали сирены. Баррикады также возводят в селах Сочанице и находящейся неподалеку Ибарской Слатине.

Косовские власти требуют снять баррикады. Кроме того, как рассказал глава МИД частично признанной республики Джелаль Свечля, задержанного Пантича обвиняют в организации теракта в отделениях ЦИК на севере страны, который вызвал нападения на должностных лиц ЦИК и полицейских. «Пантич обвиняется в совершении террористических актов и нападении на конституционный порядок», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

На место прибыли силы специальной миссии Европейского союза в частично признанном Косово (EULEX) и международные силы под руководством НАТО (KFOR).

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что арест Пантича стал «жестокой местью и запугиванием» со стороны премьер-министра Косово Альбина Курти.

За день до этого сербские власти обвинили Приштину в «оккупации» северных территорий Косово, населенных преимущественно сербами. По словам Петковича, туда зашли более 350 полицейских частично признанной республики. Он отметил, что они нарушили Брюссельское соглашение и власти Сербии рассмотрят вопрос о «возвращении» до 1 тыс. силовиков в Косово и Метохию.

Президент Сербии Александр Вучич вечером 10 декабря заявил, что направит запрос в KFOR (миссия НАТО в Косово) о размещении сербских силовиков на севере республики. Кроме того, он считает, Приштина намерена уже 15 декабря подать заявку на членство в Евросоюзе, что станет нарушением Вашингтонских соглашений 2020 года между частично признанным Косово и Сербией.