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Политика ,  
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Силы миссий ЕС и НАТО в Косово прибыли к баррикадам на севере края

Силы миссий ЕС и НАТО в Косово прибыли к возведенным сербами баррикадам на севере края
Протестующие сербы возводят баррикады на севере Косово с целью помешать перемещению в Приштину арестованного утром 10 декабря полицейского Деяна Пантича, который до этого отказался продолжать службу в составе полиции Косово
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters
Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Силы специальной миссии Европейского союза в частично признанном Косово (EULEX) и международные силы под руководством НАТО (KFOR) прибыли к возведенным сербами баррикадам на автотрассе на севере края, недалеко от города Лепосавич, передает Kosovo Online и Kurir.

По данным издания, протестующие пытаются воспрепятствовать перемещению в Приштину арестованного утром 10 декабря косовского полицейского Деяна Пантича, этнического серба, который несколько дней назад вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в составе полиции Косово и оставил свой пост в Косовска-Митровице.

Как пишет сербская Kurir, на въезде из Лепосавича собралось большое количество сербов, несогласных с арестом Пантича. На севере края пропали интернет и мобильная связь, а в Косовска-Митровице и Звечане звучали сирены. Барикады также возводят в селах Сочанице и Лешко, отмечает издание.

На фотографиях, которые публикует Kurir, видно, как несколько внедорожников сил миссий ЕС и НАТО в Косово остановились у импровизированных баррикад из нескольких грузовых автомобилей на автотрассе.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что арест Пантича стал «жестокой местью и запугиванием» со стороны премьер-министра Косово Альбина Курти. «Курти решил теперь преследовать сербских полицейских, которым он без каких-либо оснований и доказательств пытается приписать действия, к которым они не имеют никакого отношения, чтобы запугать всех сербов, которые не хотят терпеть его террор», — указал Петкович.

Обострение конфликта между Приштиной и Белградом продолжается уже несколько месяцев. Это связано с требованием властей Косово ездить на территории республики только с местными номерами RKS, а не с сербскими. Ранее водителям разрешали проводить перерегистрацию, но с 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера.5 ноября лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики. Он также назвал решение нарушением международных соглашений. Президент Косово Вьоса Османи в ответ назначила на 18 декабря внеочередные выборы на севере территории: в Лепосавиче, Северной Митровице (северная часть Косовска-Митровицы), Зубин-Потоке и Звечане.

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9 декабря Белград обвинил полицию Косово в «оккупации» северной части края. Петкович тогда заявил, что более 350 косовских полицейских «оккупировали» преимущественно населенный сербами север края. Он отметил, что косовские полицейские нарушили Брюссельское соглашение и власти Сербии рассмотрят вопрос о «возвращении» до 1 тыс. силовиков в Косово и Метохию.

Брюссельское соглашение — соглашение от 2013 года о нормализации отношений между правительствами Сербии и Косово, состоит из 15 пунктов. Первые шесть касаются создания, сферы охвата и функций сообщества сербских муниципалитетов в Косово, оставшиеся — действий косовской полиции, муниципальных выборов на территории республики, вопросов энергетики и др.

После этого президент Сербии Александр Вучич провел экстренное совещание с министром обороны республики Милошем Вучевичем и начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем. Вучевич еще в конце ноября говорил, что если сербский президент Александр Вучич отдаст приказ армии защитить сербов, проживающих в Косово, военные примут для этого все меры.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Косово ЕС НАТО баррикады Сербия
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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