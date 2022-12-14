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Медведев ответил на идею президента Латвии о «рижском трибунале»

Дмитрий Медведев назвал лидера Латвии «недопрезидентом» из-за идеи о «рижском трибунале»
Эгилс Левитс
Эгилс Левитс (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Латвии Эгилс Левитс, который предложил провести в Риге международный трибунал по Украине, — «недопрезидент», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев «РИА Новости».

«Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни своей экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил», — сказал он.

Медведев отметил, что Левитсу стоит «представить себе последствия, если такая страна обидится на него лично», и узнать у латвийцев, нужна ли им конфронтация с Россией из-за этого.

О необходимости создать специализированный суд при поддержке ООН из-за действий России на Украине в конце ноября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. В то же время МИД Франции сообщил, что вместе с Брюсселем и Киевом уже начал работу над созданием подобного трибунала.

14 декабря глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал, что внутри союза обсуждение предложения по трибуналу прошло «без конкретного результата», есть полемика насчет того, нужно ли создавать «что-то еще», помимо процесса, который уже ведет Международный уголовный суд (МУС).

Левитс настаивает, что специальный трибунал должен быть организован, и допустил, что проводить его могут в Риге, сообщает LSM. «Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал», — заявил Левитс. Ранее в Нидерландах также заявляли, что готовы разместить у себя такой суд.

МИД России назвал идею о создании трибунала «междусобойчиком» и «примером практики двойных стандартов Запада». Кремль отказался считать легитимными попытки создания подобного суда.

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Персоны
Дмитрий Медведев Эгилс Левитс трибунал Рига Латвия Украина

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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