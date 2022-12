Насколько реально создание трибунала по конфликту на Украине

Глава Еврокомиссии предложила создать под эгидой ООН трибунал по преступлениям России на Украине. Опрошенные РБК эксперты уверены, что провести решение через Совет Безопасности ООН не получится, идею может реализовать группа стран

Что предложила Еврокомиссия

МИД Франции сообщил о начале совместной с Брюсселем и Киевом работы над созданием специального трибунала «для расследования преступлений, совершенных Россией на Украине в ходе агрессии» (Special Tribunal on Russia’s Crime of Aggression against Ukraine). Париж поддерживает украинскую юстицию и Международный уголовный суд, к юрисдикции которых относятся соответствующие расследования, с целью привлечь к ответственности виновных, говорится в сообщении французского дипломатического ведомства.

В нем также упомянуто, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 30 ноября с идеей создать специализированный суд под эгидой ООН, заявила, что ЕС намерен заручиться широчайшей международной поддержкой этой инициативы.

Портал Euractiv со ссылкой на текст предложения Еврокомиссии сообщает, что 14 государств ЕС уже начали собственные расследования «на основе личной или универсальной юрисдикции». Также в документе говорится, что может быть рассмотрен вариант создания альтернативного механизма расследований в случае, если были затронуты интересы граждан стран — членов ЕС. Портал со ссылкой на представителей Еврокомиссии отмечает, что инициатива ЕК будет развиваться параллельно действиям Международного уголовного суда.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предложение, заявил, что «любое решение о создании подобного трибунала с участием или без участия ООН остается за странами-членами».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею о трибунале, заявил, что он не будет легитимным и будет осужден российской стороной.

Как движется расследование Международного уголовного суда

Международный уголовный суд (МУС) 2 марта начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности на Украине в связи с начавшимися 24 февраля боевыми действиями.

МУС был создан в соответствии с Римским статутом в 1998 году, Россия подписала, но не ратифицировала этот документ. Суд может рассматривать только конкретные дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на территории Украины. При этом у российских официальных лиц иммунитет от преследования, пока они остаются на своих постах. Расследование МУС получило поддержку 38 государств, прокурор МУС Карим Хан сообщил в мае об отправке на Украину миссии, в которую вошли 42 следователя.

За все время существования ООН под ее эгидой было создано два международных уголовных трибунала: в 1993 году по нарушениям международного гуманитарного права в Югославии и в 1994 году по геноциду в Руанде. Первый был закрыт в 2017 году, второй — в 2015-м. Также существует так называемый международный остаточный механизм, куда были переданы некоторые дела после закрытия трибуналов. Для создания этих структур потребовалась санкция Совета Безопасности ООН. Россия — его постоянный член и обладает правом вето. Постпред России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил «РИА Новости», что новый трибунал создан не будет: «Создание любого механизма, а тем более международного трибунала под эгидой ООН требует санкции со стороны Совета Безопасности ООН. Надо понимать, что решение совета по данному вопросу вряд ли будет принято».

Может ли быть реализована инициатива

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, ЕС мог бы создать трибунал Евросоюза или коалиции отдельных стран, но для России его легитимность будет сомнительной. Если вопрос о создании трибунала будет поставлен в Совете Безопасности ООН, она наложит на него вето; если он будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН, то, возможно, решение о создании трибунала будет принято, но не будет иметь юридической силы, пояснил Кортунов. «Можно попытаться провести решение в рамках ОБСЕ, но оно должно будет приниматься консенсусом. В любом случае это будет решение отдельной группы стран, и Москва будет считать это решение для себя необязательным. Кроме того, Россия будет поднимать вопрос о военных преступлениях, которые могли быть совершены другой стороной конфликта», — прогнозирует эксперт.

Он также напомнил, что Россию невозможно лишить права вето в Совете Безопасности ООН по какому-то одному вопросу, необходимо менять всю процедуру использования права вето. «Для этого необходимо будет использовать ст. 109 Устава ООН и проводить генеральную конференцию стран — членов организации, пересматривать устав, то есть фактически создавать организацию заново. Для этого необходимо заручиться поддержкой минимум двух третей от всех членов организации. Это серьезная процедура, против которой будет возражать не только Россия, но и многие другие, поскольку можно разобрать часы до винтика, но потом собрать их, как правило, не удается», — заключил он.

«Форма [предполагаемого трибунала], скорее всего, будет следующая: группа государств по своей инициативе в одностороннем порядке в обход ООН создаст инструмент, который будет вести работу по сбору фактуры, которая группой этих инициаторов будет рассматриваться как свидетельство действий России на Украине», — пояснил РБК программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Российская сторона будет считать такой механизм нелегитимным, а другие страны разделятся на три лагеря, продолжил эксперт. В первый войдут страны, которые вводят санкции в отношении России и так или иначе поддерживают Украину. Их будет около 50, в основном западных. Во втором лагере будут государства, которые воздержатся от какого-либо участия и поддержки механизма, их будет большинство; в третьем лагере будет небольшая группа стран, которые открыто осудят создаваемый механизм.

«Вопрос — кто будет в третьей группе. Если в ней будет Китай, то это серьезно подорвет легитимность инициативы и попытки ее глобализировать. Даже если этого не произойдет, то сам факт, что мирового консенсуса по этому вопросу нет, в большей степени снизит политическую легитимность этого инструмента. Я не думаю, что с международно-правовой точки зрения инициатива не имеет под собой серьезные основания. Это политический инструмент», — заключил Тимофеев.