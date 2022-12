В Нидерландах заявили о готовности разместить у себя трибунал по Украине

Нидерланды готовы разместить специальный трибунал для расследования событий на Украине, заявил голландский министр иностранных дел Вопке Хукстра, передает Reuters.

«Растет консенсус в отношении того, что нам нужен специальный трибунал для рассмотрения дела о [конфликте] <...> МУС (Международный уголовный суд; расположен в Нидерландах. — РБК) не может этого сделать», — сказал министр.

По его словам, Нидерланды вместе с ЕС будут добиваться от международного сообщества поддержки, в том числе финансовой, для этого трибунала. Новый суд, считает Хукстра, не должен будет мешать работе МУС, который с марта ведет расследование военных преступлений и преступлений против человечности на Украине.

В конце ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине. Фон дер Ляйен указала, что в создании этого суда Евросоюз готов работать со своими ближайшими партнерами, чтобы заручиться «широчайшей интернациональной поддержкой».

В тот же день МИД Франции сообщил, что вместе с Брюсселем и Киевом начата работа над созданием подобного трибунала, названного Special Tribunal on Russia’s Crime of Aggression against Ukraine («Специальный трибунал в отношении преступлений, совершенных Россией в ходе агрессии против Украины»). Париж отметил, что поддерживает украинскую юстицию и Международный уголовный суд, к юрисдикции которых относятся соответствующие расследования, с целью привлечь к ответственности виновных.

Комментируя инициативу, российский МИД призвал Францию «выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний» украинской стороны. Идею создать трибунал российское дипведомство назвало «междусобойчиком» и «примером практики двойных стандартов Запада». Кремль отказался считать легитимными попытки создания подобного суда.