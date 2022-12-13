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Испания до Нового года отправит на Украину 49 электрогенераторов, сообщается на сайте Минобороны королевства.

«Цель Министерства обороны и трех компаний, участвующих в поставках, состоит в том, чтобы большая часть из почти 50 единиц оборудования была доставлена в Одессу и другие города Украины до Рождества», — заявили в ведомстве.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес пояснила, что 60% электрогенераторов отправятся через два дня наземным транспортом и прибудут на Украину до католического Рождества, а остальные привезут до конца года.

Испания и ранее заявляла о поддержке Украины в энергетической сфере. Так, накануне министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес после встречи с главами МИД других стран ЕС в Брюсселе заявил, что страна пожертвует Киеву 163 единицы оборудования для электроподстанций, передавала El Mundo. По словам министра, это оборудование «абсолютно срочно» необходимо Украине, так как 10 млн жителей страны остаются без электричества.

Перебои с подачей электроэнергии происходят на Украине с 10 октября, когда начались удары российской стороны по объектам энергетики. В Кремле объясняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». 13 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за счет ударов России по энергетической инфраструктуре Украины приближается военное поражение Киева, поскольку они приводят к затруднениям в логистике и коммуникациях между подразделениями.

В конце ноября «Укрэнерго» сообщило, что в стране не осталось неповрежденных крупных гидро- и теплоэлектростанций. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что страна будет жить в дефиците энергии всю зиму, в первую очередь электричеством будут снабжать коммунальные объекты и больницы, а второй приоритет — объекты военно-промышленного комплекса.

10 декабря без света оказалась часть Херсона и Одесская область, где, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, без электричества остались более 1,5 млн человек.

Позже Зеленский сказал американскому президенту Джо Байдену, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры. Накануне Reuters узнал, что США направили Украине первую партию оборудования для энергоинфраструктуры на сумму около $13 млн.