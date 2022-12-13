Reuters узнал о передаче США энергооборудования Украине на $13 млн

США направили Украине первую партию оборудования для энергоинфраструктуры на сумму около $13 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Этот транш является частью объявленной в ноябре помощи на $53 млн, указывает агентство. Один из собеседников Reuters отметил, что Вашингтон на этой неделе планирует отправку еще двух самолетов с оборудованием.

Оказать помощь Украине в восстановлении энергоинфраструктуры также решила Испания. Она пожертвует Киеву 163 единицы оборудования для электроподстанций, заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес после встречи с главами МИД других стран ЕС в Брюсселе, передает El Mundo.

«Это необходимое оборудование для надлежащего функционирования сети высокого напряжения и ее передачи», — сказал он. По словам министра, это оборудование «абсолютно срочно» необходимо Украине, так как десять млн жителей страны остаются без электричества.

С начала октября объекты инфраструктуры на Украине подвергаются атакам со стороны России. Первый удар был нанесен после взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, в организации которого Москва обвинили Киев. В Кремле заявляли, что целями атак являются объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену, что уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины. Украинский лидер выразил надежду на углубление поддержки Вашингтона в вопросе энергетики.