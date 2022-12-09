Премьер Украины предупредил о постоянном дефиците энергии зимой

Электричеством на Украине будут снабжать в первую очередь медицинские, коммунальные, военные объекты и дома, предприятия могут полностью или частично перейти на ночной режим работы. Шмыгаль напомнил о принципе «все для фронта»

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Украина всю ближайшую зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы, заявил премьер республики Денис Шмыгаль на заседании правительства. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

«Второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. Принцип «все для фронта» остается абсолютно неизменным», — добавил Шмыгаль.

Следующими по приоритету идут хлебопекарни, молокозаводы и другой бизнес, производящий критически важные продукты, а также дома, продолжил он. Только после обеспечения этих четырех групп электроэнергия будет направляться на другие объекты, подчеркнул премьер, назвав такую ситуацию справедливой и позволяющей «стране выстоять этой зимой».

Минэнерго Украины в ближайшее время разработает механизм реагирования на заявления граждан и предприятий о нарушении очередности и приоритетности. Кроме того, будут разработаны рекомендации для бизнеса о полном или частичном переводе деятельности предприятий на ночной режим. Энергокомпания «Укрэнерго» получит от немецкого банка KfW кредит на €32,5 млн, деньги направят на ремонт поврежденной энергосистемы Украины.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

В украинских городах регулярно пропадает свет, электроэнергию подают по графику. Минэнерго страны не раз сообщало об обесточенных домах большинства жителей страны, в частности, о блэкауте говорили и киевские власти. Мэр украинской столицы Виталий Кличко не исключал эвакуацию горожан и назвал будущую зиму «худшей со времен Второй мировой войны». Он подчеркнул, что жители страны из-за ударов по энергосистеме «становятся только злее, решительнее». Глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия призывал украинцев запасаться едой и заряжать переносные аккумуляторы для телефонов.

«Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества. <...> Но важно не забывать, что восстановить 100% энергосистемы <...> сейчас невозможно, нужно время», — сказал в начале декабря президент Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин в начале декабря назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. «Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» — заявил он.



