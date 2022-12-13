Пушилин заявил, что удары по инфраструктуре приближают поражение Украины

Денис Пушилин (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Военное поражение Киева приближается за счет ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

Он объяснил, что разрушение энергетических объектов «затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делает невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику».

Россия с 10 октября наносит удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Первый массированный удар был нанесен вскоре после теракта на Крымском мосту, в котором президент России Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы. Киев причастность к атаке отрицал.

После ударов по всей Украине есть проблемы с электричеством, теплом и водоснабжением. В конце ноября «Укрэнерго» сообщило, что в стране не осталось неповрежденных крупных гидро- и теплоэлектростанций.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что страна будет жить в дефиците энергии всю зиму, в первую очередь электричеством будут снабжать коммунальные объекты и больницы, а второй приоритет — объекты военно-промышленного комплекса.