Одесса и часть Херсона остались без света

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Обстрелы энергетической инфраструктуры привели к отключению электричества в Одесской области, сообщил глава военной администрации региона Максим Марченко в телеграм-канале.

«В результате удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры», — написал Марченко.

Глава подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале сообщил, что света нет и в некоторых частях Херсона, а именно в центре города, Шуменском микрорайоне и поселке Степановка. «Электроэнергии не имеют 2549 абонентов», — уточнил он.

Перебои с подачей электроэнергии происходят на Украине с 10 октября. Минобороны России отчитывалось об ударах по объектам энергетики на Украине. В Кремле объясняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Последний удар «по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины» Россия нанесла 5 декабря, сообщали в военном ведомстве.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине действуют ограничения на подачу электричества, свет отключают по графику. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что почти половина энергосистемы страны оказалась выведена из строя. По его словам, Украина всю ближайшую зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы.