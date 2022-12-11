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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о более 1,5 млн человек без света в Одесской области

Президент Украины Зеленский: в Одесской области без света остаются более 1,5 млн человек

В Одесской области без света остались более 1,5 млн человек, к линиям энергоснабжения подключены только объекты критической инфраструктуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Подключена лишь критическая инфраструктура — и настолько, насколько есть возможность поставки электричества», — отметил он.

В департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации предупредили, что на восстановление энергоснабжения может уйти до 2-3 месяцев.

«По предварительным прогнозам, восстановление энергетических объектов Одесской области займет гораздо больше времени, чем в предыдущие разы <...> Дело не в днях, а даже неделях и не исключено, что 2-3 месяца», — говорится в сообщении департамента в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

О том, что Одесса и Одесская область из-за ударов по объектам энергетики остались без электричества ранее сообщал днем 10 декабря глава военной администрации региона Максим Марченко. Также пострадал и Херсон: как рассказал глава подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области Ярослав Янушевич, электричества не было в центре города, Шуменском микрорайоне и поселке Степановка. «Электроэнергии не имеют 2549 абонентов», — уточнил он в телеграм-канале.

Перебои с подачей электроэнергии происходят на Украине с 10 октября, когда начались удары российской стороны по объектам энергетики. В Кремле объясняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Атаки 

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Из-за повреждений инфраструктуры на Украине действуют ограничения на подачу электричества, свет отключают по графику. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил в середине ноября, что почти половина энергосистемы Украины оказалась выведена из строя. По его словам, всю ближайшую зиму страна будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы.

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Владимир Зеленский Одесса Одесская область отключение электричества
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Сумма
Срок
Ваш доход
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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