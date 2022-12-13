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Ассоциация перевозчиков опровергла нарушение сухопутного коридора в Крым

В Крыму опровергли нарушение сухопутного коридора после подрыва моста в Мелитополе
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Повреждение моста под Мелитополем при попытке подрыва не нарушило движение грузового транспорта по сухопутному маршруту в Крым, заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, передает «РИА Новости».

«Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — пояснил Цуркин.

Вечером 12 декабря член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в районе Мелитополя, один из которых произошел в самом городе, а второй — в селе Константиновка, восточном пригороде.

По словам Рогова, украинские военные заложили взрывчатку у опоры моста в селе. Основной целью ВСУ он назвал нарушение поставок «продуктов, лекарств и стройматериалов» на подконтрольные России части Запорожской и Херсонской областей. Мост был поврежден, движение по нему — приостановлено.

Глава признанной Киевом администрации Мелитополя Иван Федоров назвал мост в Константиновке одним из «стратегически важных мостов» после повреждения Крымского моста.

Сухопутный маршрут в Крым по материковой части проходит через вошедшие в состав России в конце сентября республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области. Он идет в том числе через Мелитополь.

К 8 июня путь был открыт для военных перевозок, а после взрыва на Крымском мосту стал доступен и для гражданских автомобилей. В частности, по этому маршруту призывали передвигаться водителей большегрузов.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, два пролета автомобильной части моста обрушились. Москва обвинила Киев в организации взрыва, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта.

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Движение поездов и автомобилей (исключая грузовые) по неразрушенной части возобновили в тот же день. Ремонт начался 12 октября. 19 ноября на разрушенной части установили все автомобильные пролеты, а днем 5 декабря запустили движение машин. Хуснуллин заявил о деформации пролетов неразрушенной части моста и пообещал завершить ее восстановление в марте. В целом работы должны закончиться к 1 июля следующего года.

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