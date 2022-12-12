Владимир Рогов сообщил о двух мощных взрывах в Мелитополе

Рогов сообщил о двух мощных взрывах в Мелитополе

ВСУ, по предварительным данным, заложили взрывчатку у опоры моста в селе в пригороде Мелитополя с целью нарушить поставки грузов в Запорожскую и Херсонскую области, рассказал член главного совета администрации региона

Фото: vrogov / Telegram

В Мелитополе (Запорожская область) прогремело два мощных взрыва, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Около 21:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде были слышны два мощных взрыва», — написал он.

По его словам, украинские военные заложили взрывчатку у опоры моста в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя.

«Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов: продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей», — заключил Рогов.

На днях власти региона сообщали об ударах со стороны украинских военных. Вечером 10 декабря ВСУ нанесли удары по окраине Мелитополя ракетами HIMARS, сообщал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. ПВО сбили две из них, еще четыре достигли своих целей.

В результате атаки оказалась полностью разрушена местная база отдыха. Погибли два человека, еще десять пострадали.

Войска России взяли под свой контроль Мелитополь в Запорожской области 26 февраля, через два дня после начала спецоперации на Украине. В сентябре по итогам проведенного референдума Запорожская область была включена в состав России.

Мелитополь стал временной областной столицей (административный центр региона — город Запорожье — находится под контролем Киева).

С тех пор в городе неоднократно происходили теракты. 11 ноября Рогов сообщил о покушении на замминистра по спорту, туризму и культуре Запорожской области Андрея Бойко. 15 ноября при взрыве пострадал чиновник Дмитрий Трухин. На замглавы Мелитополя Николая Волыка совершили покушение 7 декабря.