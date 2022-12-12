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Власти сообщили о повреждении моста после взрыва в пригороде Мелитополя

Рогов: после взрыва в пригороде Мелитополя поврежден мост в селе Константиновка

В результате взрыва под Мелитополем, в селе Константиновка, получил повреждения мост, сообщил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.

«По предварительным данным, <...> у опоры моста была заложена взрывчатка», — написал он. По словам Рогова, основная цель ВСУ — нарушение поставок «продуктов, лекарств и стройматериалов» на подконтрольные России части Запорожской и Херсонской областей.

В телеграм-канале администрации города говорится, что движение по мосту приостановлено.

Ранее Рогов заявил о двух взрывах в Мелитополе, один из которых произошел в самом городе. Других подробностей он не привел.

Мелитополь находится на подконтрольной России части Запорожской области и является временной столицей региона.

7 декабря представитель администрации рассказал о покушении на замглавы Мелитополя Николая Волыка. По словам Рогова, покушение произошло днем ранее, для атаки использовали самодельное взрывное устройство, начиненное «поражающими элементами». По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, указал Рогов. При этом ни сам Волык, ни кто-либо еще не пострадал.

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