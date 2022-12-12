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МИД Венгрии сообщил о просьбе убрать нескольких россиян из списка санкций Политика, 21:01
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МИД Венгрии сообщил о просьбе убрать нескольких россиян из списка санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто: нескольких россиян исключат из нового пакета санкций
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Евросоюз планирует включить в девятый пакет санкций ограничения в отношении 141 человека из России, нескольких исключили по требованию Будапешта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Infostart.

По его словам, Венгрия потребовала исключить из изначального санкционного списка людей, «необходимых для поддержания диалога». Сколько именно человек исключили из перечня и кого, он не уточнил. Министр добавил, что в девятый пакет западных санкций также не войдут меры, затрагивающие энергосектор и сферу ядерной энергетики.

Ранее издание EUobserver писало, что новый пакет ограничений Евросоюза введет санкции против 144 человек, среди них будут телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин») и режиссер Никита Михалков. Кроме того, у трех российских каналов — НТВ / НТВ «Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ — отзовут лицензии на вещание в Европе из-за «грубого искажения и манипулирования фактами».

По данным EUobserver, санкции также включают экономические меры, в частности запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям. Издание Politico ранее также писало, что ограничения затронут 169 фирм из России и три телеканала. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что под ограничения попадут 200 физических и юридических лиц.

С начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел против России восемь пакетов санкций. Они включают ограничения против российских банков, бизнесменов, запрет на импорт угля, нефтяное эмбарго, экспортные ограничения и др. В конце ноября глава Еврокомиссии заявила, что «полным ходом» идет работа над девятым пакетом санкций.

Европейские страны пока не согласовали ограничения, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Пока остается ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании», — заявил дипломат. Ранее FT писала, что против новых санкций выступила Венгрия, голоса которой достаточно, чтобы заблокировать весь пакет, поскольку решение должно быть единогласным.

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В октябре Сийярто говорил, что Будапешт не станет поддерживать дополнительные ограничения в энергетическом секторе. Он объяснил это тем, что Венгрии необходимо дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» как надежным поставщиком природного газа в условиях энергокризиса в Европе.

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