Венгрия не поддержит новые санкции против России в сфере энергетики

Глава венгерского МИДа также заявил, что по итогам переговоров с «Газпромом» страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за российский газ

Петер Сийярто (в центре) (Фото: Управление информации ПАО «Газпром»)

Венгрия не станет поддерживать дополнительные санкции ЕС против России в энергетическом секторе. Об этом после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Кроме этого, по словам Сийярто, Венгрия достигла окончательной договоренности с «Газпромом» об отсрочке платежей за российский газ. «Завтра генеральный директор «Газпром экспорта» подпишет договор о предоставлении отсрочки по оплате [газа из России для Венгрии], и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что Будапешту необходимо дальнейшее сотрудничество с «Газпромом» как надежным поставщиком природного газа в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе.

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций. Шестой пакет, в частности, включал в себя частичное нефтяное эмбарго. Под запрет попал импорт нефти и нефтепродуктов из России, идущих морским путем. Венгрия тогда настояла, чтобы из эмбарго исключили сырую нефть, поступающую в страну по нефтепроводу «Дружба». Bloomberg писал, что ЕС пошел на такой шаг, чтобы получить согласие Будапешта на остальные ограничения.

Последний санкционный пакет, восьмой по счету, Евросоюз ввел 6 октября. Это произошло после присоединения к России территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ограничения в том числе установили предельные цены на российские нефть и нефтепродукты для третьих стран.

О том, что Венгрия не будет поддерживать санкции против любых компаний, обеспечивающих поставки энергии, Сийярто говорил еще в сентябре. «Мы никогда не согласимся с включением «Росатома» или «Газпрома» в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок», — указывал он.

Позже Сийярто напомнил, что благодаря контрактам с «Газпромом» у венгров в домах зимой будет тепло в отличие от домов других жителей Европы.