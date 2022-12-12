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В ЛНР сообщили о прибытии в Артемовск большого числа украинских врачей

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: в Артемовск прибыло много врачей из западной Украины
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Большое количество украинских врачей прибыло в район Константиновки, Часов Яра и Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил в своем телеграм-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Он объяснил приток медиков «огромными потерями», которые Киев несет в Донбассе.

Города Константиновка, Часов Яр и Артемовск находятся в северной части ДНР. С начала декабря Минобороны России и власти ДНР сообщают об успешном наступлении в районе Артемовска.

Президент Украины Владимир Зеленский называл направление Артемовска для украинских сил одним из «самых горячих и болезненных». Украинские войска отказались от наступления и перешли к «глухой» обороне под Артемовском, заявлял Марочко в середине ноября. Однако 7 декабря он же сообщил о стягивании ВСУ дополнительных войск к городу. По его словам, на этом направлении Киев теряет «до батальона» личного состава в день.

The New York Times называла потери ВСУ под Артемовском: 25 ноября было около 50 раненых, 24 ноября — 240 раненых. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 декабря заявил о 10–13 тыс. погибших украинских военных за девять месяцев боевых действий. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Киев только за ноябрь потерял более 8 тыс. военнослужащих.

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