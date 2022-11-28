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NYT сообщила о потерях ВСУ под Артемовском

NYT сообщила о потерях Украины под Артемовском в ДНР
Только к полудню пятницы, 25 ноября, в госпиталь поступили 50 раненых, многие из которых были солдатами, а днем ранее раненых было 240, пишет газета

Украинские войска несут потери под Артемовском (Бахмут) в ДНР; только к полудню пятницы, 25 ноября, врачи насчитали 50 раненых, многие из которых были солдатами, пишет газета The New York Times. Днем ранее раненых было 240.

По словам украинских военнослужащих и представителя министерства обороны США, в последние дни Украина послала в Артемовск подкрепление, включая спецназ. За город идут интенсивные бои, пишет издание.

Артемовск (укр. Бахмут) — город в ДНР примерно в 60 км к северу от Донецка. Население города на начало 2021 года составляло 72 тыс. человек.

В начале сентября глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что союзные силы «уже вгрызлись» в окраины Бахмута. В середине октября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что близ Соледара и Бахмута «продолжаются очень тяжелые бои».

В начале ноября Пушилин говорил, что российские военные продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в ДНР, а в середине месяца он утверждал, что они уже «продвигаются по всей линии фронта». Хотя, по его словам, это не «быстрые продвижения с ежедневным освобождением населенных пунктов», тем не менее в Бахмуте «дом за домом, улица за улицей освобождаются».

Позднее в Народной милиции ЛНР утверждали, что украинские войска отказались от наступления и перешли к «глухой» обороне под Бахмутом и Соледаром из-за «ежедневных потерь в живой силе и технике», сосредоточившись на удерживании занятых позиций.

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине потери Артемовск
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