В ДНР заявили о продвижении российских войск на артемовском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска существенно продвинулись в сторону Артемовска, установив огневой контроль над всеми ведущими к городу дорогами. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем, и у нас огневой контроль всех основных дорог. И противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать силами и средствами приходилось фактически по полям», — сказал Кимаковский.

По его словам, «есть сведения», что украинские силы начали отводить от Артемовска тяжелую технику.

21 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко говорил, что украинские войска отказались от наступления и перешли к «глухой» обороне под Артемовском. 28 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах на артемовском направлении и допустил оперативное окружение города, бои за который ведутся с начала июля.

Артемовск (укр. Бахмут) — город в ДНР примерно в 60 км к северу от Донецка. Население на начало 2021 года составляло 72 тыс. человек.