В ЛНР заявили о потерях ВСУ «до батальона» в день под Артемовском

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют около батальона личного состава на артемовском направлении каждый день. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live».

«Потери на артемовском направлении довольно-таки большие. По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава — это как раз санитарные и безвозвратные потери», — заявил Марочко.

Ранее Марочко говорил, что ВСУ стягивают дополнительные войска в район Артемовска (украинское название — Бахмут). «Большая часть военнослужащих сразу направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, остальные пока находятся в резерве командования», — сообщал Марочко со ссылкой на данные разведки.

2 декабря офицер сообщал, что украинское командование в этом районе готово эвакуироваться. Днем ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские войска продвинулись в сторону Артемовска, установив огневой контроль над всеми ведущими к городу дорогами.