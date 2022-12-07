В ЛНР сообщили о пополнении украинских сил в районе Артемовска

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ВСУ стягивают дополнительные войска в район Артемовска (украинское название города — Бахмут), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в телеграм-канале со ссылкой на данные разведки.

«Район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для ВФУ (вооруженные формирования Украины. — РБК). Большая часть военнослужащих сразу направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, остальные пока находятся в резерве командования», — написал Марочко.

2 декабря Марочко сообщал, что украинское командование в этом районе готово эвакуироваться. «Положение ВФУ в районе Артемовска <...> значительно ухудшилось. Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — заявлял Марочко. Позже он дополнил, что командование Украины не рассматривает предложения по передислокации, что «вызывает панические настроения» у офицеров в Артемовске.

Российские войска продвинулись в сторону Артемовска, установив огневой контроль над всеми ведущими к городу дорогами, говорил 1 декабря советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.