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Военная операция на Украине ,  
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Марочко заявил об отказе ВСУ от наступления под Артемовском и Соледаром

Офицер Народной милиции ЛНР: ВСУ перешли к «глухой обороне» под Артемовском и Соледаром
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Вооруженные силы Украины отказались от наступления и перешли к «глухой» обороне под Артемовском (Украина называет город Бахмутом) и Соледаром в ДНР. Об этом написал в своем телеграм-канале офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Он объяснил отказ украинских военных от наступления «ежедневными потерями в живой силе и технике». По его словам, командование Украины сосредоточилось на сдерживании позиций, занятых ранее.

12 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он сказал, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции». 14 октября Пушилин сообщил, что основные подразделения ВСУ начали покидать город.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине октября говорил, что в районе Артемовска и Соледара проходят «очень тяжелые бои». Он назвал эти территории «ключевыми горячими точками» в Донбассе.

Артемовск (укр. Бахмут) — город в ДНР примерно в 60 км к северу от Донецка. Соледар — город в 10 км к северо-востоку от Артемовска.

19 ноября Пушилин сообщил, что российские войска начали продвижение по всей линии фронта. По его словам, «в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются».

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