Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Минобороны показало кадры пуска ракет из «Искандеров» по объектам ВСУ Политика, 06:42
Байден в разговоре с Зеленским назвал приоритетом усиление ПВО Украины Политика, 06:17
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 06:12
Россияне рассказали, сколько тратят на чаевые в месяц Финансы, 06:00
«Известия» узнали о просьбе к Минтрансу по надзору за авиакомпаниями Общество, 05:41
Вильфанд назвал срок возвращения «зимнего режима погоды» в Москву Общество, 05:36
Как сделать корпоративный портал на всю страну РБК и Cloud, 05:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Посол в Британии заявил о запрете королевской семье общаться с дипмиссией Политика, 05:20
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии Общество, 05:05
Аналитики зафиксировали снижение числа ищущих работу мужчин моложе 45 лет Общество, 05:00
В Швеции рассказали о пакете помощи Украине на 50% больше предыдущего Политика, 04:35
Минфин США предупредил о падении инфляции при риске «неожиданного шока» Экономика, 04:05
В Совфеде предложили дать отсрочку кинотеатрам по уплате аренды Технологии и медиа, 03:38
Эрдоган предостерег Грецию от отправки оружия на острова в Эгейском море Политика, 03:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден в разговоре с Зеленским назвал приоритетом усиление ПВО Украины

Байден в телефонном разговоре с Зеленским назвал приоритетом США усиление ПВО Украины

Усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины является приоритетом для Вашингтона. Об этом заявил президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет нашей помощи в области безопасности», — сказано в сообщении.

Зеленский после переговоров с Байденом опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение. В комментарии к нему украинский президент написал, что Киев «скоординировал свои позиции с Америкой» в преддверии саммита «большой семерки» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, также в саммитах участвуют представители Евросоюза). Встреча пройдет 12 декабря в онлайн-формате, Украина примет в нем участие.

Украина призвала страны Запада нарастить поддержку системами ПВО после российских ударов по объектам инфраструктуры. Россия начала наносить их в середине октября после взрыва на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Зеленский 13 октября заявил, что у страны есть только 10% необходимого количества систем ПВО для «закрытия неба».

Поставить ПВО Украине после этого обещали Германия, Великобритания, США и другие страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что системы доставят в страну до конца года.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх говорила, что Вашингтон помогает Киеву создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны разной дальности, в том числе с поставленными США системами ПВО Avenger.

Москва критикует Запад за поставки Украине оружия. Президент России Владимир Путин говорил, что западные государства «накачивают» им страну. Поставки не помешают России достичь целей спецоперации, но принесут Украине «страдания», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснял, что удары наносят только по тем объектам, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима»

Читайте на РБК Pro
Как Huawei развивает бизнес под санкциями США Как установка откладывать жизнь на потом передается по наследству «Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut Китай не спасет: можно ли предотвратить дефицит компьютерного «железа»
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
США Украина ПВО военная помощь
Материалы по теме
США объявили о новом пакете помощи Украине на $275 млн
Политика
Handelsblatt узнал о плане Rheinmetall сделать две ПВО Skynex для Украины
Политика
США заключили контракт на закупку ПВО NASAMS для Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter