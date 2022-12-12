Байден в разговоре с Зеленским назвал приоритетом усиление ПВО Украины

Усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины является приоритетом для Вашингтона. Об этом заявил президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет нашей помощи в области безопасности», — сказано в сообщении.

Зеленский после переговоров с Байденом опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение. В комментарии к нему украинский президент написал, что Киев «скоординировал свои позиции с Америкой» в преддверии саммита «большой семерки» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, также в саммитах участвуют представители Евросоюза). Встреча пройдет 12 декабря в онлайн-формате, Украина примет в нем участие.

Украина призвала страны Запада нарастить поддержку системами ПВО после российских ударов по объектам инфраструктуры. Россия начала наносить их в середине октября после взрыва на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Зеленский 13 октября заявил, что у страны есть только 10% необходимого количества систем ПВО для «закрытия неба».

Поставить ПВО Украине после этого обещали Германия, Великобритания, США и другие страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что системы доставят в страну до конца года.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх говорила, что Вашингтон помогает Киеву создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны разной дальности, в том числе с поставленными США системами ПВО Avenger.

Москва критикует Запад за поставки Украине оружия. Президент России Владимир Путин говорил, что западные государства «накачивают» им страну. Поставки не помешают России достичь целей спецоперации, но принесут Украине «страдания», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснял, что удары наносят только по тем объектам, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима»