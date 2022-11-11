Пентагон заявил о помощи Украине в создании интегрированной системы ПВО

США помогают Украине создать интегрированную систему средств противовоздушной обороны (ПВО) разной дальности, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте оборонного ведомства.

Сингх спросили, какие усилия по предоставлению Украине средств ПВО и снарядов к ним предпринимают Соединенные Штаты.

«Мы фиксируем успех некоторых систем, которые мы им предоставляем. Мы, по сути, создаем — возможно, я использую здесь неудачную аналогию — сеть систем ПВО разной дальности, будь то ракеты для систем ПВО Hawk или IRIS-T направленные Германией, или предоставленные нами сегодня системы ПВО Avenger. Все они имеют различную дальность действия, все они вносят различный вклад на поле боя» — сказала Сингх.

После начала российской спецоперации США поставили Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Всего Вашингтон обещал передать Киеву восемь этих систем противовоздушной обороны средней дальности. В какие сроки Украине передадут оставшиеся шесть экземпляров, Сингх не сказала.

В рамках того же брифинга Сингх напомнила, что США намерены передать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk, четыре системы ПВО Avenger. Указ о новом пакете помощи ранее подписал президент США Джо Байден.

Системы ПВО и боеприпасы для них Украине поставляли и другие страны, в том числе Великобритания, Германия, это решила сделать и Франция. В октябре Берлин объявил, что передаст Киеву четыре системы IRIS-T. Немецкие власти назвали эту систему самой современной из тех. что есть у страны.

В середине октября российские военные начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы. Киев причастность к взрыву отрицал.

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовыступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что стране не хватает возможностей по «закрытию неба». У Киева есть 10% от необходимого объема систем ПВО, говорил он. Президент попросил Запад нарастить поддержку страны такими системами. Зеленский говорил, что ожидает «мощных шагов» в этом направлении от Италии и Франции.

В Кремле заявляли, что НАТО де-факто «влезло» в украинский конфликт. В российском МИДе считают, что поставки вооружений приближают ситуацию к опасной черте прямого военного конфликта России и Североатлантического альянса.