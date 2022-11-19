Сунак: Великобритания поставит Украине системы ПВО и технологии для борьбы с дронами

Сунак в Киеве анонсировал поставки систем ПВО Украине на почти $60 млн

В новый британский пакет помощи Украине войдут десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Великобритания предоставит Украине систем ПВО на £50 млн (около $59,4 млн), включая 125 зенитных орудий, радары и средств радиоэлектронной борьбы, для противодействия беспилотникам, говорится в заявлении британского правительства. Британский премьер Риши Сунак 19 ноября прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы предоставляем новые средства противовоздушной обороны, в том числе зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку в преддверии холодной и суровой зимы», — сказал Сунак.

Он сказал, что для него большая честь находиться в Киеве и встретиться с теми, кто много делает «для защиты принципов суверенитета и демократии». Сунак заявил, что гордится, как Британия с самого начала поддерживала Украину и пообещал и дальше вместе с союзниками это делать.

О прибытии Сунака в Киев ранее в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также опубликовал видео со встречи и сообщил, что обсудил главой британского правительства «важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности».

Сунак возглавил британское правительство 25 октября. Он пообещал продолжить оказывать помощь Украине, заявлял о необходимости завершения конфликта, но назвал «нечестным» подталкивать Киев к переговорам с Москвой. Лондон, по его словам, старается обеспечить Украине «максимально сильную позицию» в переговорном процессе.