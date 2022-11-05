Кулеба анонсировал поставки систем ПВО и ПРО Украине до конца года

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 11:19
Прибалтийские страны заявили о необходимости изолировать Россию от Европы Политика, 11:17
Владелец сгоревшего кафе в Костроме пообещал помощь семьям погибших Общество, 11:16
Полиция завела дело на игрока НБА за эксгибиционизм Спорт, 11:08
Прокуратура Костромы сообщила о новом уголовном деле после пожара в кафе Общество, 10:48
Выборы в США. На что может повлиять «красный конгресс» Политика, 10:39
Дончич повторил второй за неделю 60-летний рекорд Уилта Чемберлена в НБА Спорт, 10:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 10:30
Володин запустил опрос об отказе от мероприятий в честь Нового года Общество, 10:25
Звезда НБА лишился контракта с Nike из-за антисемитизма Спорт, 10:20
Кулеба анонсировал поставки систем ПВО и ПРО Украине до конца года Политика, 10:07
Рийет из форели с гелем из огурца и «Любин борщ»: что попробовать Стиль, 10:00
В ДНР совершили покушение на судью Верховного суда республики Общество, 09:53
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба анонсировал поставки систем ПВО и ПРО Украине до конца года

Дмитрий Кулеба: Украина рассчитывает до конца года получить новые системы ПВО и ПРО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался раскрывать детали поставок, пояснив, что Киев ожидает объявления о них со стороны своих партнеров
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Украина до конца года рассчитывает получить от партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

«Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года», — сказал он.

Он отказался комментировать конкретные договоренности и не указал страны, с которыми их удалось достичь, поскольку, по его словам, Украина ожидает, когда ее партнеры сами объявят о поставках.

По словам Кулебы, речь идет о договоренностях президента Украины Владимира Зеленского с властями других стран на уровне правительств.

В середине октября украинский президент Владимир Зеленский во время видеовыступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) говорил, что Украине не хватает возможностей по «закрытию неба». По его словам, у Киева есть 10% от необходимого объема систем ПВО. Он также выразил желание, чтобы западные страны нарастили поддержку страны такими системами. Зеленский говорил, что ожидает «мощных шагов» в этом направлении от Италии и Франции.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович позже говорил, что Россия «нашла ключик» к украинской ПВО и Киев нуждается в зенитной артиллерии для борьбы с дронами. «Проблема в том, что наши ракеты начинают быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, это понятно, но это проблема», — указывал он.

Читайте на РБК Pro
Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны
За последние два года 36% женщин отказались от карьеры — исследование
Как изучение иностранного языка меняет мозг ребенка

Западные страны с начала российской спецоперации на Украине усилили военную помощь Киеву, поставляют ему вооружение, технику и боеприпасы. В Кремле заявляли, что НАТО де-факто «влезло» в украинский конфликт, а российский МИД указывал, что поставки вооружений приближают ситуацию к опасной черте прямого военного конфликта России и Североатлантического альянса.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Дмитрий Кулеба ПВО ПРО
Материалы по теме
США призвали Германию поставить танки на Украину
Политика
Медведев назвал парадоксом сообщения об успехах украинской ПВО
Политика
На территорию Молдавии упала сбитая украинской ПВО ракета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter