Дмитрий Кулеба: Украина рассчитывает до конца года получить новые системы ПВО и ПРО

Кулеба анонсировал поставки систем ПВО и ПРО Украине до конца года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался раскрывать детали поставок, пояснив, что Киев ожидает объявления о них со стороны своих партнеров

Дмитрий Кулеба (Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Украина до конца года рассчитывает получить от партнеров системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

«Относительно противовоздушной и противоракетной обороны уже есть определенные договоренности, которые находятся на стадии реализации, и когда они будут реализованы, вы о них узнаете. Это произойдет до конца года», — сказал он.

Он отказался комментировать конкретные договоренности и не указал страны, с которыми их удалось достичь, поскольку, по его словам, Украина ожидает, когда ее партнеры сами объявят о поставках.

По словам Кулебы, речь идет о договоренностях президента Украины Владимира Зеленского с властями других стран на уровне правительств.

В середине октября украинский президент Владимир Зеленский во время видеовыступления на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) говорил, что Украине не хватает возможностей по «закрытию неба». По его словам, у Киева есть 10% от необходимого объема систем ПВО. Он также выразил желание, чтобы западные страны нарастили поддержку страны такими системами. Зеленский говорил, что ожидает «мощных шагов» в этом направлении от Италии и Франции.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович позже говорил, что Россия «нашла ключик» к украинской ПВО и Киев нуждается в зенитной артиллерии для борьбы с дронами. «Проблема в том, что наши ракеты начинают быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, это понятно, но это проблема», — указывал он.

Западные страны с начала российской спецоперации на Украине усилили военную помощь Киеву, поставляют ему вооружение, технику и боеприпасы. В Кремле заявляли, что НАТО де-факто «влезло» в украинский конфликт, а российский МИД указывал, что поставки вооружений приближают ситуацию к опасной черте прямого военного конфликта России и Североатлантического альянса.