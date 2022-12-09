Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Путин прилетел в Бишкек на саммит ЕАЭС Политика, 04:08
Японский миллиардер выбрал для полета на Луну диджея Аоки и звезду K-pop Технологии и медиа, 03:54
Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сеть магазинов под новым брендом Бизнес, 03:32
В Париже около 125 тыс. домов остались без света Общество, 03:08
Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн Политика, 02:38
В VK появилась маркировка сообществ с потенциальным ЛГБТ-контентом Технологии и медиа, 02:35
Гражданку США Криванек депортировали из России Общество, 01:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Белград обвинил полицию Косово в «оккупации» северной части края Политика, 01:33
Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену подследственных Политика, 01:27
Виктор Бут встретился с родными в аэропорту Внуково-2. Видео Политика, 01:20
Кулеба заявил, что США не запрещали использовать свое оружие против Крыма Политика, 00:50
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
США не исключили применения санкций в ответ на арест граждан за рубежом Политика, 00:27
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн

Reuters: США передадут Киеву средства по усилению ПВО и противодействию дронам на $275 млн
В новый пакет военной помощи также войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы, сообщает Reuters
Фото: Andreas Beil / Imago / ТАСС
Фото: Andreas Beil / Imago / ТАСС

Соединенные Штаты готовятся передать Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на $275 млн, сообщает Reuters со ссылкой на документ и источники.

По данным агентства, официально о сделке может быть объявлено в пятницу, 9 декабря. Ожидается, что американская сторона также предоставит Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Все эти вооружения будут переданы со складов Пентагона, отмечает Reuters.

После начала российской спецоперации США поставили Украине множество видов вооружения, включая системы ПЗРК и РСЗО. Дискуссия о передаче Киеву современных ПВО усилилась после того, как Россия начала наносить удары по объектам энергосистемы на территории Украины.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают передачу Украине американских систем ПВО Patriot. Он также назвал поставки оружия единственным путем к долгосрочному миру на Украине. «Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал генсек.

О том, что США могут передать Украине средства ПВО до конца года, говорил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Financial Times. В то же время источники газеты заявили, что речь идет прежде всего о системах ПВО из запасов США.

Читайте на РБК Pro
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
«€2400 — ни о чем!»: какие проблемы испытывают рекрутеры фирм-релокантов
CX-эксперт получает на руководящей позиции от 250 тыс. руб.: как им стать

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн
Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дроны ПВО поставки оружия США Военная операция на Украине
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Кулеба заявил, что США не запрещали использовать свое оружие против Крыма
Политика
Bloomberg узнал о плане ЕС увеличить финансирование поставок оружия Киеву
Политика
США заявили, что не препятствуют разработке Киевом дальнобойного оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter