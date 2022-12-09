Reuters: США передадут Киеву средства по усилению ПВО и противодействию дронам на $275 млн

Reuters узнал о передаче Киеву оружия для борьбы с дронами на $275 млн

В новый пакет военной помощи также войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы, сообщает Reuters

Фото: Andreas Beil / Imago / ТАСС

Соединенные Штаты готовятся передать Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на $275 млн, сообщает Reuters со ссылкой на документ и источники.

По данным агентства, официально о сделке может быть объявлено в пятницу, 9 декабря. Ожидается, что американская сторона также предоставит Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Все эти вооружения будут переданы со складов Пентагона, отмечает Reuters.

После начала российской спецоперации США поставили Украине множество видов вооружения, включая системы ПЗРК и РСЗО. Дискуссия о передаче Киеву современных ПВО усилилась после того, как Россия начала наносить удары по объектам энергосистемы на территории Украины.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают передачу Украине американских систем ПВО Patriot. Он также назвал поставки оружия единственным путем к долгосрочному миру на Украине. «Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал генсек.

О том, что США могут передать Украине средства ПВО до конца года, говорил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Financial Times. В то же время источники газеты заявили, что речь идет прежде всего о системах ПВО из запасов США.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.