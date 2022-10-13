Зеленский оценил количество ПВО у Украины в 10% от необходимого

Украине нужно в десять раз больше систем ПВО, чем она имеет сейчас, чтобы «закрыть небо», сказал Зеленский. Он призвал Францию и Италию к «мощным шагам» в этом направлении

Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Москва в вооруженном конфликте превосходит Киев по количеству военной техники и ракет, возможностей Украины по «закрытию неба» не хватает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеовыступления в Парламентской ассемблере Совета Европы (ПАСЕ). Трансляция шла на сайте организации.

«Здесь нечего добавить. У нас есть 10% [систем ПВО] из того, что нам нужно, если честно», — указал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Президент Украины хотел бы, чтобы западные страны нарастили поддержку страны системами ПВО, увеличив ее в разы. Зеленский отметил, что Украина ожидает «мощных шагов» по этому вопросу от Франции и Италии.

«Мы все рассматриваем одностороннюю агрессию России как посягательство на многостороннее сотрудничество, призванное защитить всех наших граждан в Европе. Вот почему мы стараемся делать все, что в наших полномочиях, чтобы поддержать вашу страну и ваших граждан в эти самые сложные и опасные времена», — сказал после выступления Зеленского председатель ПАСЕ Тайни Кокс

На Украине 13 октября четвертый день подряд объявили воздушную тревогу. В понедельник, 10 октября, из-за серии ракетных ударов получили повреждения объекты инфраструктуры по всей территории страны, электроснабжение и интернет-связь оказались нарушены. Минобороны России позднее сообщило о массированном ударе, заявив, что целями были объекты энергетики, связи и военного управления.

Российские ракетные удары осудили США, Германия, Великобритания и другие западные страны. Пентагон пообещал передать Киеву передовые системы ПВО настолько быстро, «насколько это возможно физически». В Министерстве обороны США также отметили, что Украине будет непросто в короткие сроки создать современную интегрированную систему ПВО, это задача на будущее. Германия 10 октября объявила о решении оперативно передать Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T (€140 млн каждая), Киев получил ее уже 11 октября, говорили источники Der Spiegel.

Киев после начала контрнаступления перебросил часть систем ПВО ближе к линии фронта, из-за чего тылы оказались хуже защищены, рассказал The Financial Times источник в одном из правительств западных стран. По его оценке, Украина не обладает достаточным количеством систем ПВО для защиты государства таких размеров.

Байден пообещал Зеленскому поставить современные ПВО Политика

Российская сторона критикует поставки вооружений на Украину. Кремль выражал уверенность, что такие действия не помешают Москве достичь поставленных целей. МИД России считает, что таким образом западные государства становятся сторонами вооруженного конфликта.