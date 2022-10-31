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В Белоруссии заявили, что Киев «получит по зубам» в случае провокации

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо: Киев «получит по зубам» в случае провокации

В случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск даст адекватный ответ, заявил глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо в интервью телеканалу ОНТ.

«Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. <...> Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам», — сказал он.

По словам Лаппо, на границах с прибалтийскими странами и Польшей обстановка спокойная, а на границу с Украиной стянуты резервы, в том числе отряды территориальной обороны. «Наряды там у меня укрепленные, это ни для кого не секрет, с оружием. Почему? Потому что ожидать можно все что угодно. <...> Наставили (украинcкие военные на своей стороне. — РБК) мин прямо на асфальт <…> Если взять военную логику — мина должна маскироваться. Нет, демонстративно поставили», — добавил глава комитета.

Начальник Департамента охраны МВД Белоруссии Александр Шепелев в интервью телеканалу «Беларусь 1» добавил, что на особо важных объектах и объектах жизнедеятельности республики усилены меры безопасности. «С учетом мероприятий, которые проходят за рубежом, они [меры безопасности] усилены. <...> Мы надежно охраняем объекты, такие как водоканалы — открытые хранилища и подъемы воды. Мы охраняем все нефтеперерабатывающие и газовую отрасль. Мы охраняем объекты всех производств», — рассказал он.

Белорусские власти с начала октября говорят об «обострении на западных границах Союзного государства». Госпогранкомитет Белоруссии обвинил украинских военных в подрыве автомобильных и железнодорожных мостов на границе с республикой и в минировании приграничных дорог. 

Минск договорился с Москвой о развертывании совместной региональной группировки войск, которая, как заверяют власти, выполняет «сугубо оборонительные задачи».

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В Киеве отвергли обвинения в намерениях атаковать Белоруссию и подчеркнули, что Украина стремится только к своему территориальному суверенитету и не планирует военных действий против Минска. Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны G7 ввести международную миссию на границу с республикой, чтобы исключить провокации. В белорусском МИДе на это пообещали принимать «меры реагирования, адекватные ситуации».

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