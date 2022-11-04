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Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Погранкомитет Белоруссии: гомельские пограничники перехватили украинский беспилотник
Фото: gpk.gov.by
Фото: gpk.gov.by

Белорусский пограничный наряд 2 ноября перехватил украинский беспилотник в 1 км от границы в Гомельском районе. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии в телеграм-канале.

Согласно сообщению, пограничники заметили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на белорусскую территорию и принудительно посадили его.

«В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь», — подчеркнули в ведомстве.

Материал дополняется

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Белоруссия Украина Госпогранкомитет Белоруссии беспилотник перехват
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