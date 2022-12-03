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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Россия и Белоруссия внесли изменения в соглашение о военной безопасности

Шойгу и Хренин подписали протокол с изменениями в соглашение о военной безопасности
Министры обороны России и Белоруссии подписали протокол о совместном обеспечении военной безопасности. Шойгу сказал, что партнерство Белоруссии особенно важно в условиях «необъявленной Западом войны против наших стран»
Сергей Шойгу и Виктор Хренин
Сергей Шойгу и Виктор Хренин (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Министры обороны России и Белоруссии подписали протокол между странами о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

«Министр обороны республики Беларусь, генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу <...> подписали протокол между республикой Беларусь и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение между республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере», — говорится в сообщении ведомства.

«Республика Беларусь была и остается нашим надежным партнером. Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — сказал Шойгу на встрече. Он также напомнил, что сейчас в Белоруссии проводятся «мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей», которые назначены в состав региональных войск, сообщает телеграм-канал Минобороны России.

Соглашение между Россией и Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере было заключено в 1997 году и вступило в силу в 1999 году. Оно предусматривает совместное определение состава региональных войск и порядок управления ей, в частности, в военное время. О том, какие именно изменения были внесены в соглашение, не уточняется.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с президентом Владимиром Путиным о совместной группировке войск. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал тогда Лукашенко. Он добавил, что готов принять и разместить на территории Белоруссии «не одну тысячу» российских военнослужащих и предостерег Украину от возможного удара по Белоруссии, сообщало агентство БелТА.

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«Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». <...> Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси, для того чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», — говорил Лукашенко. Он пообещал, что в таком случае взрыв на Крымском мосту покажется Украине «цветочками».

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Теги
Персоны
Мир Ландау
Белоруссия Россия протокол военное сотрудничество

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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