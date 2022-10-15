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Белоруссия сообщила о прибытии в страну первых эшелонов российских войск

Минобороны: первые российские эшелоны группировки войск прибыли в Белоруссию
Решение о создании региональной группировки войск было принято «исключительно в интересах усиления охраны и обороны» госграницы Союзного государства», напомнили в Минобороны

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Первые эшелоны российских военнослужащих региональной группировки войск прибыли в Белоруссию, сообщило Минобороны соседнего государства в своем телеграм-канале.

«Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что решение о создании региональной группировки войск принято «исключительно в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства» из-за «непрекращающейся активности» в приграничных районах.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», — сказал Лукашенко, добавив, что формирование этой группировки идет уже «в течение двух дней». Он попросил не рассчитывать на большую численность Вооруженных сил России, отметив при этом, что «это будет не одна тысяча человек». По словам министра обороны генерала-лейтенанта Виктора Хренина, войска будут выполнять «сугубо оборонительные задачи».

Президент утверждал, что белорусскую сторону «по неофициальным каналам» предупредили о готовящемся нанесении ударов по стране с территории Украины. В ответ он пригрозил, что «Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру». Кроме того, Лукашенко указывал на угрозу со стороны Польши, которая, по его словам, может перебросить армию к белорусским границам в течение нескольких часов.

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14 октября глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью газете «Известия» заявил, что в стране ввели режим контртеррористической операции. Однако затем глава государства уточнил, что речь идет о режиме повышенной террористической опасности «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ». «Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану», — пояснил Лукашенко.

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Теги
Елена Чернышова
Белоруссия российские военнослужащие группировка войск
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