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Элтон Джон объявил об уходе из Twitter

Элтон Джон объявил об уходе из Twitter из-за изменения политики компании
Twitter TWTR Купить

Британский певец Элтон Джон объявил, что уходит из Twitter из-за изменения политики компании. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. И все же мне грустно видеть, как сейчас дезинформация используется для разделения нашего мира. Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавнее изменение их политики, которое позволит беспрепятственно распространять дезинформацию», — написал артист.

Новый владелец соцсети, американский предприниматель Илон Маск ответил певцу, что любит его музыку и надеется на его возвращение. Бизнесмен спросил у Элтона Джона, «есть ли какая-то дезинформация», которая его особенно беспокоит.

Маск выкупил Twitter в конце октября. Он распустил совет директоров и лично возглавил соцсеть. Бизнесмен анонсировал изменения в работе платформы и решил создать специальный совет по цензуре, куда, по его словам, должны были войти люди с разными взглядами.

В одном из твитов предприниматель отметил, что собирается сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности». Он заявил о наличии у Twitter «потенциала стать платформой для распространения свободы слова во всем мире», которую Маск считает «основой для демократии». В том виде, в котором Twitter существовал раньше, он не мог «служить этой [цели] и процветать», подчеркивал предприниматель.

В ноябре Маск решил разрешить всем купившим подписку Twitter Blue верифицировать свои страницы. Такие пользователи могли получить «синюю галочку» для аккаунта, которую раньше имели только официальные и публичные лица. Для части аккаунтов администрация предусмотрела отметку «Официальная», чтобы пользователи могли отличать владельцев верифицированных страниц от обладателей Twitter Blue.

Позднее Маск обратил внимание, что пародийные профили, получившие эту галочку «обманывают» людей. Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннее письмо компании сообщила 12 ноября, что принимать заявки на «синюю галочку» перестали из-за большого числа фейков.

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Кроме того, 29 ноября, Twitter объявил о решении перестать бороться с дезинформацией о коронавирусе и вакцинации.

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Ваш доход
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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