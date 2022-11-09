В «Твиттере» появится новая отметка для официальных аккаунтов

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В «Твиттере» появится особая отметка «Официальная», с помощью которой можно будет отличать владельцев верифицированных страниц от обладателей платной подписки Twitter Blue. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщила директор по управлению продуктом Эстер Кроуфорд.

Новый владелец компании Twitter Илон Маск в начале месяца сообщил, что теперь синюю галочку смогут получать не только известные люди, но и владельцы подписки Twitter Blue. Раньше официальные аккаунты, принадлежащие известным людям или компаниям, получали галочку бесплатно, но теперь ее можно будет только купить, оформив на Twitter Blue за $8 в месяц. Это касается и тех, кто уже был верифицирован в «Твиттере»: для сохранения галочки им тоже придется платить.

В отличие от этой отметки ярлык «Официальная» будет недоступен для покупки. Его получат не все аккаунты, которые ранее были верифицированы, отмечает Кроуфорд. Среди страниц, которые смогут получить новую отметку, будут правительственные аккаунты, учетные записи компаний, крупных СМИ, издателей и некоторых общественных деятелей.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. Он уволил гендиректора Парага Агравала и сам возглавил компанию. Бизнесмен сразу инициировал изменения в работе соцсети, в том числе подписки Twitter Blue. По словам Маска, в премиум-подписку войдут, помимо галочки, приоритет в отображении реплаев, возможность размещать длинные видео и аудиозаписи, а также уменьшенное в два раза количество демонстрируемой рекламы.

4 ноября The New York Times сообщила, что Илон Маск рассматривает возможность введения платных личных сообщений. Это позволит пользователям отправлять личные сообщения знаменитостям за символическую плату.