Маск решил обязать предупреждать о пародийности страниц в «Твиттер»

Владельцы пародийных твиттер-аккаунтов должны предупреждать пользователей об их шуточном характере в названии профиля. Об этом заявил недавно купивший соцсеть американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети.

«В дальнейшем аккаунты, занимающиеся пародией (знаменитых людей. — РБК), должны включать слово «пародия» в именах своих страничек, а не только в биографии <...> Обманывать людей нехорошо», — написал он.

Когда это требование вступит в силу, Маск не сказал.

Маск приобрел «Твиттер» две недели назад за $44 млрд. После покупки соцсети он анонсировал нововведения, уволил половину сотрудников и высшее руководство. В частности, бизнесмен анонсировал введение ежемесячной платы в размере $8 за получение синей галочки. Услуга по верификации станет частью премиум подписки Twitter Blue, которая, по словам Маска, будет также включать приоритет при сортировке ответов, упоминаний и в поиске, возможность размещать длинные видео и аудио и уменьшение количества отображаемой рекламы в два раза.

Нововведение с платной верификацией коснется профилей известных людей и компаний, которые ранее получили ее бесплатно. Верифицировать свою страницу сможет любой человек, купивший подписку.

При этом администрация соцсети ввела для части аккаунтов отметку «Официальная», которая позволяет отличать владельцев верифицированных страниц от обладателей Twitter Blue.