WP узнала о приостановке платной верификации в Twitter из-за фейков

В социальной сети Twitter приостановили предоставление за плату «синей галочки», которая означала, что аккаунт верифицирован, из-за появления фейковых страниц, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Новая функция получила название Twitter Blue — за $8 она позволяет получить «синюю галочку» на один месяц. Ранее такой значок получали аккаунты общественных деятелей и компаний после подтверждения их официальности. Отметка об «официальности» аккаунта в Twitter продолжит существовать, но «синяя галочка» теперь не обязательно говорит о том, что профиль верифицирован.

В связи с этим в Twitter появились поддельные «верифицированные» аккаунты известных лиц и компаний. Некоторые из них стали распространять фейковые новости.

Например, в аккаунте якобы экс-президента Джорджа Буша появился твит «Я скучаю по убийствам иракцев». В фальшивом аккаунте фармкомпании Eli Lilly появилось объявление о бесплатном инсулине. Из-за высокой цены этот препарат в США могут позволить себе в нужном количестве не все диабетики.

В корпоративном письме говорится, что Twitter временно отключил регистрацию на новую услугу вечером 11 ноября, чтобы «помочь решить проблемы с верификацией».

В конце октября Twitter приобрел предприниматель Илон Маск. В одном из твитов он заявил, что намерен сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности». Ранее предприниматель называл Twitter потенциальной «платформой для распространения свободы слова во всем мире».

На фоне введения платной верификации Маск заявил, что владельцы пародийных аккаунтов должны предупреждать пользователей о шуточном характере в названии профиля. «Обманывать людей нехорошо», — написал предприниматель, но не уточнил, когда требование о пометке «пародийности» станет обязательным и станет ли.