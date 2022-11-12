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WP узнала о приостановке платной верификации в Twitter из-за фейков

WP: Twitter приостановил прием заявок на «синюю галочку» за плату из-за фейковых аккаунтов

В социальной сети Twitter приостановили предоставление за плату «синей галочки», которая означала, что аккаунт верифицирован, из-за появления фейковых страниц, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Новая функция получила название Twitter Blue — за $8 она позволяет получить «синюю галочку» на один месяц. Ранее такой значок получали аккаунты общественных деятелей и компаний после подтверждения их официальности. Отметка об «официальности» аккаунта в Twitter продолжит существовать, но «синяя галочка» теперь не обязательно говорит о том, что профиль верифицирован.

В связи с этим в Twitter появились поддельные «верифицированные» аккаунты известных лиц и компаний. Некоторые из них стали распространять фейковые новости.

Например, в аккаунте якобы экс-президента Джорджа Буша появился твит «Я скучаю по убийствам иракцев». В фальшивом аккаунте фармкомпании Eli Lilly появилось объявление о бесплатном инсулине. Из-за высокой цены этот препарат в США могут позволить себе в нужном количестве не все диабетики.

В корпоративном письме говорится, что Twitter временно отключил регистрацию на новую услугу вечером 11 ноября, чтобы «помочь решить проблемы с верификацией».

В конце октября Twitter приобрел предприниматель Илон Маск. В одном из твитов он заявил, что намерен сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире, вне зависимости от политической принадлежности». Ранее предприниматель называл Twitter потенциальной «платформой для распространения свободы слова во всем мире».

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На фоне введения платной верификации Маск заявил, что владельцы пародийных аккаунтов должны предупреждать пользователей о шуточном характере в названии профиля. «Обманывать людей нехорошо», — написал предприниматель, но не уточнил, когда требование о пометке «пародийности» станет обязательным и станет ли.

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Twitter Илон Маск верификация
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