Путин объяснил поездку по Крымскому мосту

Владимир Путин и инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС заявил, что поехал на Крымский мост, чтобы посмотреть, как его отремонтировали. РБК вел трансляцию.

«Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы. Они сделали это качественно. Конечно, хотелось посмотреть, на самом деле это так или нет», — пояснил он.

«Одно дело, что там говорят в отчетах официальных, что там все закрыто, а другое дело, когда независимые люди дают информацию», — добавил президент.

По его словам, строители делают свою работу «очень хорошо и качественно». Он выразил уверенность, что ремонт будет закончен в срок.

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