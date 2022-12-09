Лукашенко счел неприемлемыми условия Киева для переговоров с Москвой

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Выдвижение Киевом в качестве условия для переговоров отхода России из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей неприемлемо для Москвы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По мнению Лукашенко, если президент Украины Владимир Зеленский будет требовать от России покинуть указанные территории, то переговоров не будет. «Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и т.д. Нельзя такие требования выдвигать Российской Федерации», — отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, на всех встречах с Путиным речь шла о необходимости вести переговоры для прекращения конфликта на Украине. «Но никогда не обсуждали конкретные территории: Херсон, Луганск, Донецк и т.д., кто кого должен освободить», — добавил белорусский президент.

Путин в конце сентября на подписании договоров о присоединении новых регионов говорил, что российская сторона готова к переговорам, но сначала Киев должен «прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году». Он отметил, что статус ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, обсуждаться не будет.

После этого Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. При этом позже он назвал условия для начала обсуждений: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Москвой, но его позиция известна и открыта: сначала Россия выводит войска с территории Украины, «потом все остальное». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что Россия открыта к обсуждению, но пока не видит возможности для него из-за украинской позиции.