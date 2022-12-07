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Военная операция на Украине ,  
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Собянин исключил необходимость сейчас в дополнительной мобилизации

Мэр Москвы Сергей Собянин: необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Речи о второй волне мобилизации в Москве не идет, сообщения об этом являются провокационными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Эта тема постоянно поднимается. Мне кажется, это делается с целью провокации, чтобы люди сбегали из страны, прятались. Ведь разгон таких сообщений идет на прозападных блогах, в СМИ. Это чистый заказ, чтобы создать проблему для нашей страны. Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу тогда сообщил, что в ее рамках планируют призвать 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат перед отправкой в зону спецоперации. 28 октября министр доложил Путину, что задание по призыву выполнено, а оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено. Военкоматы продолжат набирать в войска только контрактников и добровольцев, уточнил Шойгу.

Собянин объявил о завершении мобилизационных мероприятий в Москве на несколько дней раньше — 17 октября. Пункты сбора мобилизованных закрылись в этот же день. Повестки гражданам, которые не явились в военкомат, прекратили свое действие.

Путин 4 ноября заявил, что в ходе частичной мобилизации Минобороны призвало из запаса достаточное количество военнослужащих — 318 тыс. человек, включая добровольцев. Глава государства подчеркивал, что необходимости в новой волне мобилизации сейчас нет. В Кремле «провокационные сообщения» о новых волнах мобилизации призывали игнорировать.

Президентский указ о завершении частичной мобилизации не нужен, и «на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента», пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — говорил он.

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Теги
Сергей Собянин частичная мобилизация Москва
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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