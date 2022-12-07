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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины сообщил, что угрозы дипломатам отправляли с адреса Tesla

Кулеба сообщил о 31 подозрительной посылке украинским дипломатам с одного адреса
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: John Macdougall / Getty Images)

Украинские дипломаты в разных странах продолжают получать подозрительные посылки. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Всего у нас уже 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2)», — перечислил дипломат.

По словам Кулебы, на всех полученных конвертах отмечен один и тот же адрес — дилерский центр Tesla в немецком городе Зиндельфинген. Министр отметил, что посылки обычно отправляли из почтовых отделений, не оборудованных системами видеонаблюдения, а отправители «приняли меры, чтобы не оставлять на пакетах следов своей ДНК». Кулеба назвал происходящее беспрецедентной по масштабам «кампанией террора» против украинских дипломатов.

30 ноября на территории посольства Украины в Мадриде взорвалась посылка, адресованная послу Сергею Погорельцеву. На следующий день, как писала газета El Mundo, посылки с «зажигательными устройствами» отправили премьер-министру Испании Педро Санчесу, в Минобороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. 1 декабря посылку со взрывчатыми материалами перехватили в американском посольстве в Мадриде.

2 декабря представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольства и консульства страны в шести странах Европы получили «кровавые посылки» с глазами животных. Позже посольство Украины в Мадриде было оцеплено из-за аналогичной подозрительной посылки. В Ватикане вход в квартиру посла подвергся нападению вандалов, а в посольство в Казахстане пришло сообщение о минировании, которое не подтвердилось. Украинское представительство в США получило письмо с ксерокопией «критической статьи об Украине».

3 декабря глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал уже о 18 посылках с настоящими или фальшивыми взрывными устройствами либо с частями тела животных, а спустя два дня Николенко заявил, что в общей сложности зафиксирован 21 случай угроз посольствам и консульствам Украины в 12 странах.

Россия осудила «любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», об этом заявило посольство в Испании.

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Теги
Дмитрий Кулеба МИД Украины угрозы Украина Tesla
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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