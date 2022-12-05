МИД Украины: в Испании изъяли три направленных дипломатам конверта с глазами животных

Киев заявил об изъятии в Испании новых посылок с глазами животных

В общей сложности зафиксирован 21 случай угроз посольствам и консульствам Украины в 12 странах, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Полиция Испании изъяла в почтовом отделении три новых конверта с глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) представитель украинского МИДа Олег Николенко.

«Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге», — написал он, добавив, что по этому факту начаты следственные действия.

По словам Николенко, в общей сложности зафиксирован уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

2 декабря представитель МИД Украины сообщал, что посольства и консульства страны в шести странах Европы получили «кровавые посылки» с глазами животных. В частности, их получили в посольствах Украины в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, в генконсульствах в Неаполе и Кракове, а также консульстве в Брно.

На следующий день, 3 декабря, глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские послы получили 17 посылок с настоящими или фальшивыми взрывными устройствами, либо с глазами коров, свиней и другими органами животных.

30 ноября на территории посольства Украины в Мадриде взорвалась посылка, адресованная украинскому послу Сергею Погорельцеву. Это произошло после того, как ее открыл комендант, отвечающий за охрану. Мужчина, по данным La Vanguardia, получил легкое ранение руки. Испанские правоохранительные органы, как сообщало агентство EFE, расследуют произошедшее как теракт.

В тот же день посылку со взрывным устройством доставили в офис компании — производителя вооружений Instalaza. Кроме того, как писала газета El Mundo, посылки с «зажигательными устройствами» отправили премьер-министру Испании Педро Санчесу, в Минобороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. 1 декабря посылку со взрывчатыми материалами перехватили в американском посольстве в Мадриде, сообщали La Sexta и газета La Vanguardia.