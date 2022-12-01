Посольство США в Мадриде получило посылку со взрывчаткой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 15:56
Рабочая профессия и сфера услуг: как говорить с работодателем Pro, 17:41
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 17:37
Возвращение Неймара на ЧМ-2022 под угрозой. Что происходит в Катаре Спорт, 17:36
Что такое волатильность и как ее определить: разбор с примерами Инвестиции, 17:35
В Минфине выступили за ограничения для режима самозанятых Экономика, 17:31
Кого травят на работе: изучаем буллинг в корпоративной среде Новая экономика, 17:30
Как бренду повысить точность рекомендаций покупателям Pro, 17:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 17:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:24
С начала года хакеры украли криптовалюту на $3,37 млрд Крипто, 17:22
В «Сбере» проходит акция Дни здоровья РБК+, 17:19
Москва взлетела на 88 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира Недвижимость, 17:14
Сохранить и приумножить: как управлять капиталом эффективнее РБК и Сбер, 17:12
ФИФА подсчитала игровое время матчей ЧМ после добавления рекордных минут Спорт, 17:11
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
0 

Посольство США в Мадриде получило посылку со взрывчаткой

Посольство США в Испании оцепили из-за посылки со взрывчаткой
Накануне на территории посольства Украины в Мадриде взорвалась посылка, адресованная украинскому послу Сергею Погорельцеву. Аналогичные посылки пришли премьер-министру Испании и в Минобороны страны, пишет El Mundo
Фото: Juan Medina / Reuters
Фото: Juan Medina / Reuters

В посольстве США в Мадриде перехватили посылку со взрывчатыми материалами, территория вокруг представительства оцеплена, передают телеканал La Sexta и газета La Vanguardia. Это произошло на следующий день после взрыва на территории украинского посольства. 

El Mundo указывает, посылки с «зажигательными устройствами» пришли, помимо посольства США, премьеру Испании Педро Санчесу, а также в Минобороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Таким образом, общее число посылок со взрывчаткой вместе с теми, что накануне получило посольство Украины и компания-производитель вооружения Instalaza, достигло шести.

Взрыв на территории посольства Украины в Мадриде произошел 30 ноября. Украинский посол Сергей Погорельцев рассказал, что посылка была адресована лично ему. Коробку открыл комендант, отвечающий за охрану. Он услышал звук щелчка и отбросил ее. La Vanguardia писала, что сотрудник посольства получил легкое ранение руки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Мадрид принять срочные меры для расследования «нападения на украинскую дипмиссию». Испанские власти планируют расследовать произошедшее как теракт, писала EFE со ссылкой на источники.

После взрыва российское посольство в Испании осудило «любые угрозы и террористические акты, особенно против дипломатических представительств».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Испания Мадрид взрывчатка посылка Посольство США
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter