Посольство США в Мадриде получило посылку со взрывчаткой

Накануне на территории посольства Украины в Мадриде взорвалась посылка, адресованная украинскому послу Сергею Погорельцеву. Аналогичные посылки пришли премьер-министру Испании и в Минобороны страны, пишет El Mundo

Фото: Juan Medina / Reuters

В посольстве США в Мадриде перехватили посылку со взрывчатыми материалами, территория вокруг представительства оцеплена, передают телеканал La Sexta и газета La Vanguardia. Это произошло на следующий день после взрыва на территории украинского посольства.

El Mundo указывает, посылки с «зажигательными устройствами» пришли, помимо посольства США, премьеру Испании Педро Санчесу, а также в Минобороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Таким образом, общее число посылок со взрывчаткой вместе с теми, что накануне получило посольство Украины и компания-производитель вооружения Instalaza, достигло шести.

Взрыв на территории посольства Украины в Мадриде произошел 30 ноября. Украинский посол Сергей Погорельцев рассказал, что посылка была адресована лично ему. Коробку открыл комендант, отвечающий за охрану. Он услышал звук щелчка и отбросил ее. La Vanguardia писала, что сотрудник посольства получил легкое ранение руки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Мадрид принять срочные меры для расследования «нападения на украинскую дипмиссию». Испанские власти планируют расследовать произошедшее как теракт, писала EFE со ссылкой на источники.

После взрыва российское посольство в Испании осудило «любые угрозы и террористические акты, особенно против дипломатических представительств».