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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Посольства Украины получили 17 посылок со взрывчаткой и частями животных

Глава МИД Украины Кулеба: дипломаты получили 17 посылок с бомбами или частями тел животных
Министр Кулеба сообщил, что после взрыва в посольстве в Испании дипломаты получили 17 посылок, среди которых были взрывчатка или части тел животных
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Украинские послы получили 17 анонимных посылок, содержащих либо настоящие или фальшивые взрывные устройства, либо глаза коров, свиней и другие части тел животных, это кампания по запугиванию, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

«Все началось со взрыва у посольства Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным, и я бы даже сказал больным», — рассказал министр.

Кулеба предположил, что посылки стали ответом на «тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене». За происходящее ответственна либо Москва, либо те, кто ей симпатизирует и «пытается посеять страх», считает он.

Кулеба упомянул взрыв близ посольства Украины в Испании, инцидент произошел 30 ноября. Посылка была адресована послу Сергею Погорельцеву, секретарь дипломата передал ее коменданту, ответственному за безопасность дипмиссии, после чего сработало взрывное устройство небольшой мощности. Комендант посольства Украины получил легкое ранение. Как уточняет El Periodico, взрыв произошел во дворе посольства.

В тот же день бомбу доставили в офис сарагосской компании Instalaza, которая производит ракетные системы, ручные гранаты и приборы ночного видения. Продукция Instalaza экспортируется в более чем 35 государств, в том числе на Украину. На следующий день, 1 декабря, посылки были доставлены в офис премьер-министра Испании Педро Сансеса, в Минобороны республики и базу ВВС Торрехон-де-Ардос.

Позднее, в ночь на 2 декабря Кулеба сообщил о получении тремя посольствами писем с угрозами, конверты были пропитаны красной жидкостью. В тот же день министерство рассказало о получении шести «кровавых посылок» в посольствах в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, а также в генконсульствах в Неаполе, Кракове и консульстве в Брно. «В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Российская сторона осудила «любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», об этом заявило посольство в Испании.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина МИД Украины Дмитрий Кулеба
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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