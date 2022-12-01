Посылки с бомбами получили премьер и Минобороны Испании

Посылки с бомбой доставили премьеру Санчесу, в Минобороны и на авиабазу в Испании

Посылка с бомбой, которую прислали в посольство Украины в Мадриде, оказалась не единственной. Аналогичные пакеты отправили в Минобороны Испании, на базу ВВС и премьеру республики. Полиция считает инциденты связанными

Педро Санчес (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Посылки с «зажигательными устройствами» за последнее время были направлены испанскому премьеру Педро Санчесу, а также в Минобороны страны и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Об этом полиция сообщила Национальному суду республики, пишет El Mundo. Никто не пострадал.

Опасный конверт для главы правительства перехватили неделю назад, 24 ноября, во время досмотра корреспонденции сотрудниками службы безопасности, его отправили обычной почтой.

Как отмечает издание, адресатом посылки на авиабазе Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид) был указан спутниковый центр, который предоставляет информацию Украине.

По данным El Mundo, бомбы были «зажигательного, а не взрывного» действия. Устройство срабатывало, если дернуть за леску.

Полиция Испании считает все три инцидента связанными между собой. Источники издания в ведомстве исключают, что посылки были посланы подражателями.

Днем ранее обнаружены еще две аналогичных посылки. Одна из них была адресована украинскому послу в Испании Сергею Погорельцеву. Посылку секретарь дипломата передал коменданту, ответственному за безопасность дипмиссии, после чего сработало взрывное устройство небольшой мощности. Комендант посольства Украины получил легкое ранение. Как уточняет El Periodico, взрыв произошел во дворе посольства.

Другую бомбу доставили в офис сарагосской компании Instalaza, она занимается производством ракетных систем, ручных гранат и приборов ночного видения. Продукция Instalaza экспортируется в более чем 35 государств, в том числе на Украину.

Об отправке вооружений Instalaza Киеву министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала в начале марта. Она анонсировала тогда вылет на Украину двух самолетов с 1370 гранатометами и 700 тыс. патронов к винтовкам, автоматам и ручным пулеметам.

Ранее премьер Санчес выступал против отправки Киеву наступательных вооружений, но после ввода российских войск на Украину он поддержал такой шаг: «Мы должны дать европейский ответ на угрозу Европе».

Россия критикует поставки оружия на Украину западными странами, подчеркивая, что это не помешает Москве достичь поставленных целей, но лишь затянет конфликт. «Их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки», — сказал президент Владимир Путин, комментируя решение властей США направить на Украину новые вооружения.