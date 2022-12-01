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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Россия осудила теракты после взрыва в посольстве Украины в Испании

Посольство России в Испании: осуждаем любые теракты, особенно против дипмиссий
Фото: Carlos Lujan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Carlos Lujan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посольство России в Испании осудило «любые теракты» после сообщений об отправке посылок со взрывными устройствами на адреса посольства Украины, резиденции премьера Испании и испанского Минобороны. Соответствующий пост размещен в русскоязычном аккаунте российской дипмиссии в Twitter.

«Осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — говорится в сообщении.

Конверт со взрывчаткой пришел в украинское посольство в Испании накануне. По данным La Vanguardia, посылка была адресована послу Сергею Погорельцеву. Как рассказал сам дипломат, секретарь дипмиссии передала поступившую посылку отвечающему за безопасность коменданту, который счел ее подозрительной. По словам Погорельцева, сотрудник посольства вышел с ней во двор, где она и взорвалась. Комендант успел отбросить посылку до взрыва, но все равно получил травмы руки. По информации EFE, правоохранительные органы Испании расследуют случившееся как теракт.

В тот же день еще одну бомбу доставили в офис сарагосской компании Instalaza, она занимается производством ракетных систем, ручных гранат и приборов ночного видения.


1 декабря посылки со взрывными устройствами пришли на адреса испанского Министерства обороны и авиабазы Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид). Полиция также уведомила суд, что похожий конверт поступил на адрес резиденции испанского премьера Педро Санчеса (дворец Монклоа в Мадриде), его перехватили еще 24 ноября. Вызвавшая подозрение службы безопасности посылка была направлена обычной почтой, уточнило испанское МВД. Все подозрительные отправления обезвредили.

Государственный секретарь по безопасности Рафаэль Перес сообщил, что все пять посылок были одинаковыми — это были коричневые конверты с самодельными взрывными устройствами. По предварительным данным, их отправляли с территории Испании. Правоохранительные органы считают все случаи связанными.

Теги
посольство России в Испании Испания Мадрид посольство Украины
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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