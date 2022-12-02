МИД Украины сообщил, что посольства страны получили «кровавые посылки»

МИД Украины: посольства в шести странах получили «кровавые посылки» с глазами животных

Посылки с глазами животных получили дипмиссии в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии, рассказали в МИД Украины

Олег Николенко (Фото: oleg.nikolenko / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Посольства и консульства Украины в шести странах Европы получили «кровавые посылки», в которых находились глаза животных. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, такие посылки поступили в посольства Украины в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, в генконсульства в Неаполе и Кракове, а также консульство в Брно.

«В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — отметил он.

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