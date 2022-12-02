МИД Украины сообщил, что посольства страны получили «кровавые посылки»
Посольства и консульства Украины в шести странах Европы получили «кровавые посылки», в которых находились глаза животных. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
По его словам, такие посылки поступили в посольства Украины в Будапеште, Амстердаме, Варшаве, Загребе и Риме, в генконсульства в Неаполе и Кракове, а также консульство в Брно.
«В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания», — отметил он.
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