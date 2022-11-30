Посол Украины в Мадриде рассказал подробности взрыва в дипмиссии

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Почтовое отправление, которое взорвалось в посольстве Украины в Испании, было адресовано послу Сергею Погорельцеву, рассказал дипломат «Европейской правде».

По его словам, секретарь передала посылку коменданту посольства, который среди прочего отвечает за охрану.

«В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения, и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой «почтой» во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв», — сообщил Погорельцев. По его словам, комендант получил травмы руки и «что-то вроде контузии».

Речь идет о небольшом устройстве, но последствия были бы серьезнее, если бы не осторожность сотрудников дипмиссии, добавил посол.

Взрыв на территории посольства Украины в Мадриде произошел днем 30 ноября около 13:00 по местному времени (15:00 мск), пострадал один человек. Источник газеты La Vanguardia говорил, что в дипмиссию прислали конверт, который был адресован лично послу. Его проверили на специальном сканере, и у сотрудников возникли сомнения, что конверт безопасен. Когда один из них открыл конверт, он взорвался, отметил источник издания. Сотрудник с легкой травмой руки поехал в больницу.

Район около посольства оцепили, полиция активировала в этой зоне антитеррористический протокол.

ABC со ссылкой на посольство пишет, что пострадавший — гражданин Украины. Cпикер украинского МИДа Олег Николенко сообщил в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил усилить охрану украинских дипмиссий по всему миру. Украинская сторона попросила Испанию принять срочные меры для расследования произошедшего, добавил он.