Посол Украины в Мадриде рассказал подробности взрыва в дипмиссии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 63,05 (-0,34) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 60,88 (-0,19) Инвестиции, 16:00
Франция сенсационно уступила Тунису и побила рекорд. Что происходит на ЧМ Спорт, 20:23
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 20:18
Белый дом объяснил отказ США поставить Украине оружие большей дальности Политика, 20:14
ЦБ даст банкам еще полгода на сокрытие информации о владельцах и сделках Финансы, 20:07
Сборная Франции впервые с 2014 года проиграла матч на ЧМ Спорт, 19:58
Как устроен рынок автомобилей с пробегом в 2022 году РБК и Авто.ру, 19:55
Сборная Австралии впервые за 16 лет вышла в плей-офф ЧМ Спорт, 19:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минск обвинил Запад в подготовке националистов для захвата власти Политика, 19:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:46
Bloomberg узнал об обсуждении потолка цен в $60 на российскую нефть Экономика, 19:44
В Астане исключили использование «газового союза» для обхода санкций Политика, 19:43
ЦБ продлил ограничение на сделки с заблокированными акциями с СПБ Биржи Инвестиции, 19:43
World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов Спорт, 19:37
Безвизовый рай для сноубордистов: как выбрать зимний курорт в Корее РБК и НОТК, 19:32
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Посол Украины в Мадриде рассказал подробности взрыва в дипмиссии

Посол Украины в Испании Погорельцев: коробка взорвалась после открытия комендантом
Фото: Carlos Lujan / Global Look Press
Фото: Carlos Lujan / Global Look Press

Почтовое отправление, которое взорвалось в посольстве Украины в Испании, было адресовано послу Сергею Погорельцеву, рассказал дипломат «Европейской правде».

По его словам, секретарь передала посылку коменданту посольства, который среди прочего отвечает за охрану.

«В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения, и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой «почтой» во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв», — сообщил Погорельцев. По его словам, комендант получил травмы руки и «что-то вроде контузии».

Речь идет о небольшом устройстве, но последствия были бы серьезнее, если бы не осторожность сотрудников дипмиссии, добавил посол.

Взрыв на территории посольства Украины в Мадриде произошел днем 30 ноября около 13:00 по местному времени (15:00 мск), пострадал один человек. Источник газеты La Vanguardia говорил, что в дипмиссию прислали конверт, который был адресован лично послу. Его проверили на специальном сканере, и у сотрудников возникли сомнения, что конверт безопасен. Когда один из них открыл конверт, он взорвался, отметил источник издания. Сотрудник с легкой травмой руки поехал в больницу.

Район около посольства оцепили, полиция активировала в этой зоне антитеррористический протокол.

Читайте на РБК Pro
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022 Как переехавшие россияне разгоняют экономики стран-соседей Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы «Как мало мы работали»: каково было в Twitter до Илона Маска

ABC со ссылкой на посольство пишет, что пострадавший — гражданин Украины. Cпикер украинского МИДа Олег Николенко сообщил в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что глава ведомства Дмитрий Кулеба поручил усилить охрану украинских дипмиссий по всему миру. Украинская сторона попросила Испанию принять срочные меры для расследования произошедшего, добавил он.

Теги
Испания Мадрид посольство Украины взрыв
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв
Политика
МИД сообщил о двух попытках нападения на посольство в Польше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter