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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили, что Киев «играет жизнями» европейцев из-за обстрелов ЗАЭС

Миссия России при ООН: Киев «играет жизнями» европейского континента при обстрелах ЗАЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции украинской стороной являются главной угрозой безопасности АЭС и рисков техногенной аварии с радиационными выбросами, заявила представитель России на 77-ой сессии Генассамблеи ООН Наталья Кармазинская. Текст ее выступления опубликован на сайте российского постпредства при международной организации.

«Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — подчеркнула она.

Кармазинская также отметила, что Россия принципиально согласна с идеей создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, однако следует договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к «снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов».

Россия контролирует Запорожскую АЭС с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин подписал указ о передаче атомной электростанции в госсобственность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно призывал создать вокруг территории ЗАЭС безопасную зону. МАГАТЭ ведет переговоры по этому вопросу с обеими сторонами конфликта. 

В начале декабря в интервью La Repubblica Гросси назвал отвод вооружений со станции частью соглашения по ее защите. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче ее какой-то третьей стороне быть не может. «Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.

В начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев, отвечая на вопрос, останутся ли российские военные на территории станции в случае создания зоны безопасности, указывал на необходимость ее усиленной охраны. В то же время он заверял, что Россия обязуется не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».

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Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Стороны обвиняли друг друга в обстрелах станции, в связи с чем в начале сентября туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения АЭС и сообщили о присутствии на ее территории российских военных, автомобилей и техники. Двое членов миссии остались на ЗАЭС. Тогда же Гросси предложил создать безопасную зону.

Теги
Запорожская АЭС Генассамблея ООН Военная операция на Украине
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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