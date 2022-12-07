В МИДе заявили, что Киев «играет жизнями» европейцев из-за обстрелов ЗАЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции украинской стороной являются главной угрозой безопасности АЭС и рисков техногенной аварии с радиационными выбросами, заявила представитель России на 77-ой сессии Генассамблеи ООН Наталья Кармазинская. Текст ее выступления опубликован на сайте российского постпредства при международной организации.

«Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — подчеркнула она.

Кармазинская также отметила, что Россия принципиально согласна с идеей создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, однако следует договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к «снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов».

Россия контролирует Запорожскую АЭС с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин подписал указ о передаче атомной электростанции в госсобственность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно призывал создать вокруг территории ЗАЭС безопасную зону. МАГАТЭ ведет переговоры по этому вопросу с обеими сторонами конфликта.

В начале декабря в интервью La Repubblica Гросси назвал отвод вооружений со станции частью соглашения по ее защите. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что речи о выводе из-под контроля Москвы Запорожской АЭС или передаче ее какой-то третьей стороне быть не может. «Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.

В начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев, отвечая на вопрос, останутся ли российские военные на территории станции в случае создания зоны безопасности, указывал на необходимость ее усиленной охраны. В то же время он заверял, что Россия обязуется не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».