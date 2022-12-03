Глава МАГАТЭ Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите

Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите

Говоря о позиции России по этому поводу, глава МАГАТЭ отметил, что Москва выступает за соглашение по защите АЭС

Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Отвод вооружений с Запорожской атомной электростанции станет частью соглашения по защите АЭС, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью La Repubblica.

«Вывод вооружений с электростанции — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — сказал Гросси.

По его словам, Россия «не против соглашения и принципа защиты станции».

Обе стороны договорились не обстреливать АЭС и не вести огонь с ее территории, рассказал глава МАГАТЭ.

Цель соглашения о создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, отметил он, — избежать ядерной аварии, а «не создать благоприятную в военном отношении ситуацию для одного или другого».

В октябре Гросси посетил Москву и Киев и встретился с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, в ходе «интенсивных консультаций» с Москвой и Киевом удалось «приблизиться» к установлению защитной зоны вокруг АЭС. Он не исключил новые встречи с Путиным и Зеленским.

В начале декабря глава «Росатома» Алексей Лихачев, отвечая на вопрос, останутся ли российские военные на территории станции в случае создания зоны безопасности, указывал на необходимость ее усиленной охраны. В то же время Лихачев заверял, что Россия обязуется не размещать в зоне безопасности «наступательных вооружений и ударных сил».

В конце ноября глава украинского «Энергоатома» Петр Котин говорил о наличии признаков возможного оставления АЭС Россией, которую та контролирует с весны. В Кремле в ответ призвали не искать «каких-то признаков там, где их нет и быть не может».